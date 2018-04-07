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«Кубань» одолела «Зенит-2», забив на 90-й минуте
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«Кубань» одолела «Зенит-2», забив на 90-й минуте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Кубань» одержала победу над «Зенитом-2» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 90-й минуте забил Азат Байрыев.
Краснодарская команда набрала 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице первого дивизиона России. На счету сине-бело-голубых 28 баллов, они располагаются на предпоследней позиции.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Кубань» 11 апреля сыграет в гостях с «Факелом». «Зенит-2» в этот же день примет в родных стенах «Луч-Энергию».
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