Прогноз «Фонбет»: «Зенит» — очевидный фаворит матча с «Краснодаром»

7 апреля "Зенит" в рамках 25-го тура премьер-лиги на своем поле сыграет с «Краснодаром». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет «Зенит». На победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1.80, на победу «Краснодара» — с коэффициентом 4.80, на ничью — с коэффициентом 3.40.

Клиенты «Фонбет» согласны с таким прогнозом — 87% игроков поставили на «Зенит», 8% — на «Краснодар» и 5% — на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

По мнению «Фонбет», в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.80, на тотал больше 2,5 — за 2.00.

Большинство игроков не разделяет мнение букмекеров: 84% клиентов «Фонбет» выбрали ТБ 2,5 и только 16% — ТМ 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Зенита» — ее предпочли 66% клиентов «Фонбет». 18% игроков поставили на то, что команда Роберто Манчини не проиграет, 6% — на победу «Краснодара», столько же — на тотал больше 2,5 голов. 4% игроков выбрали победу «Зенита» с форой (0).

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на то, что «Зенит» не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 50 000 рублей. В среднем на матч «Зенита» и «Краснодара» ставят 536 рублей.

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