Зенит — Краснодар: какие ставки сделаны на матч?

Зенит — Краснодар, 07.04.18. Прогноз и аналитика на матчЗенит — Краснодар: какие ставки сделаны на матч?

Прогноз на чемпионат России по футболу по матчу Зенит и Краснодар. Встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Гонка за чемпионство продолжается, поэтому — центральный матч двадцать четвертого тура Премьер-Лиги. Букмекер leon считает, что победят «зенитчики» с коэффициентом 1,78. На ничью рассматривают котировку в 3,66, а на победу «быков» дают сумасшедший коэф., 5,15.

Зенит — Краснодар

Санкт-Петербургская команда Зенит после вылета из Лиги Европы УЕФА концентрируется на российском чемпионате. Седьмого апреля «зенитчикам» предстоит сыграть против Краснодара. Эта игра соберет полные трибуны в Питере, поскольку для обеих команд — важный матч. Игровая форма Зенита за последнее время пошатана. Подопечные Роберто Манчини в ЛЕ уступили Лейпцигу по сумме двух матчей со счетом 2:3. После этого обыграли на выезде футбольный клуб Уфа, 1:2. В турнирной таблице чемпионата России по футболу «зенитчики» занимают четвертое место с сорока двумя очками.

Из травмированных футболистов Зенит не сможет заявить на матч Кокорина и Файзулина. Не факт, что эти игроки не смогут играть, поскольку они легко травмированы. С большой вероятностью на поле ни появится аргентинец Маммана. Остальные футболисты из состава готовы к игре с Краснодаром.

Подопечные Мурада Мусаева , который является резервным тренером «быков» тоже претендуют на еврокубки. Краснодар с сорок одним пунктом в таблице может рассчитывать на высокие позиции. «Быки» отстают от Зенита на один пункт, а от третьей строчки, где находится ЦСКА, на три очка. Если победа достанется Краснодару они подымятся выше Зенита и займут четвертую или третью строку в РФПЛ.

В прошедших играх Краснодар не смог переиграть Анжи и московский Динамо. А на домашнем стадионе вообще проиграли Уфе, 0:1. Плохая атмосфера команды дает фору Зениту, поэтому шансы на победу у гостей равняются нулю.

Прогноз на матч

По этому противостоянию говорить можно многое, но факты на лицо. Зенит имеет преимущество в главном тренере, а также футболисты готовы побеждать. Краснодар испытывает проблемы с главным тренером. Плюс ко всему проигрыши и травмы нескольких футболистов мешают команде играть на своем уровне.

Прогноз на матч Зенит — Краснодар (7 апреля, Чемпионат России, Премьер-лига): Зенит явный лидер в Санкт-Петербурге, поэтому прогноз на победу Зенита за 1,78 смотрится отличным вариантом. Для экспресса возьмем тотал голов меньше трех с коэффициентом 1,40. Интересно ваше мнение по матчу, комментируйте прогнозы от Сергея Колодина

Котировки на матч:

Рекомендуемые ставки:

Победа Зенита за 1,78;

ТМ (3) за 1,40;

Ничья за 3,66;

П1 за 1,78.

Победа Краснодара за 5,15.