Матч Россия — Турция перенесут со стадиона «Динамо» ради безопасности

Товарищеский матч между сборными России и Турции, который должен был состояться на московском стадионе «Динамо», перенесут на другую арену. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что такое решение принято, исходя из степени готовности стадиона, который с 2008 года находится на реконструкции. В пресс-службе пояснили, что место проведения встречи изменят «из соображений безопасности».

РФС пока не определили, где пройдет матч.

Игра должна состояться 5 июня. Это последняя товарищеская встреча для российской сборной перед началом домашнего чемпионата мира.

Стадион «Динамо» после закрытия на реконструкцию не принял еще ни одного матча. Игра с турками была бы первой на обновленной арене.