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Матч Россия — Турция перенесут со стадиона «Динамо» ради безопасности
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Матч Россия — Турция перенесут со стадиона «Динамо» ради безопасности 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Товарищеский матч между сборными России и Турции, который должен был состояться на московском стадионе «Динамо», перенесут на другую арену. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что такое решение принято, исходя из степени готовности стадиона, который с 2008 года находится на реконструкции. В пресс-службе пояснили, что место проведения встречи изменят «из соображений безопасности».
В РФС пока не определили, где пройдет матч.
Игра должна состояться 5 июня. Это последняя товарищеская встреча для российской сборной перед началом домашнего чемпионата мира.
Стадион «Динамо» после закрытия на реконструкцию не принял еще ни одного матча. Игра с турками была бы первой на обновленной арене.
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