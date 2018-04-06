«Арсенал» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 7 апреля

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 32 очка.

«Оружейники» оторвались от зоны стыковых матчей на семь очков, поэтому чувствуют себя в безопасности. В то же время у них остаются шансы пробиться в Лигу Европы.

Этой весной подопечные Миодрага Божовича провели четыре встречи, в которых обыграли «Ахмат» (1:0) и «Амкар» (2:0), сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и проиграли московскому «Динамо» (1:2).

В лазарете тульской команды находятся Александру Боурчану и Хабиб Маига.

«Уфа»

Футболисты «Уфы» расположились на шестой строчке в турнирной таблице российского первенства. На их счету 34 набранных очка в 24 сыгранных турах.

Подопечные Сергея Семака имеют на два балла больше, чем тульский «Арсенал». Соответственно, их шансы пробиться в еврокубки немного выше.

В весенней части чемпионата России «Уфа» добилась побед над «Анжи» (3:2) и «Краснодаром» (1:0), разошлась миром с «Динамо» (1:1), а также потерпела поражение от «Зенита» (1:2).

Среди травмированных у уфимцев значатся Ондржей Ванек, Вячеслав Кротов и Кехинде Фатаи.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 2,40, победа «Уфы» — 3,50, ничья — 3,10.

За последнее время «оружейники» заслужили звание домашней команды, поэтому такой расклад сил не должен никого удивлять. Подопечные Миодрага Божовича в этом сезоне на своем поле проиграли всего трижды, да и то с минимальной разницей в счете.

В то же время уфимцы редко радуют выездными победами. Их было всего две — в матчах против «Тосно» (0:1) и «Краснодара» (0:1).

Учитывая то, что на поле сойдутся соседи по турнирной таблице, мы рассчитываем увидеть напряженную борьбу с первой и до последней минуты. Нам кажется, что эта игра вполне может завершиться вничью.

Также можно взять «тотал голов меньше 2» за 1,78, ведь эти команды не отличаются высокой результативностью, а уж в таком важном матче они точно не будут играть в открытый футбол.