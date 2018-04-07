Тульский «Арсенал» победил «Уфу» 

В матче 25 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах переиграл башкирскую «Уфу». Эта победа позволила подопечным Миодрага Божовича подняться на шестую строчку в турнирной таблице.
Счёт в матче «оружейники» открыли уже на 3-й минуте после точного удара Игоря Горбатенко. Но всего через 15 минут уфимцы смогли отыграться. Отличился один из лидеров команды Дмитрий Стоцкий.
Вновь выйти вперёд «Арсенал» смог также после гола Горбатенко. На 72-й минуте форвард оформил дубль, и больше счёт до конца встречи не изменился.
Напомним, ранее в рамках 25 тура РФПЛ петербургский «Зенит» дома проиграл «Краснодару».
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