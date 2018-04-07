Тульский «Арсенал» победил «Уфу»

В матче 25 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах переиграл башкирскую «Уфу». Эта победа позволила подопечным Миодрага Божовича подняться на шестую строчку в турнирной таблице.

Счёт в матче «оружейники» открыли уже на 3-й минуте после точного удара Игоря Горбатенко . Но всего через 15 минут уфимцы смогли отыграться. Отличился один из лидеров команды Дмитрий Стоцкий

Вновь выйти вперёд «Арсенал» смог также после гола Горбатенко. На 72-й минуте форвард оформил дубль, и больше счёт до конца встречи не изменился.

Напомним, ранее в рамках 25 тура РФПЛ петербургский «Зенит» дома проиграл «Краснодару».

Новости футбола: Манчини раскритиковал игроков «Зенита» за поражение от «Краснодара»