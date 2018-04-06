Ибрагимович: «Моуринью позаботится, чтобы „Ман Сити“ не стал чемпионом в матче с „МЮ“»

Бывший нападающий « Манчестер Юнайтед » Златан Ибрагимович, недавно перешедший в «Лос-Анджелес Гэлакси», уверен, что его бывший клуб сделает все возможное, чтобы обыграть «Манчестер Сити» в манкунианском дерби в рамках матча 33-го тура АПЛ. При этом победа «Ман Сити» в матче гарантирует им чемпионский титул за 5 туров до конца чемпионата.

«Думаю, все в «МЮ» в предвкушении. «Красные дьяволы» с нетерпением ждут матча с «Сити», который опережает их в таблице на много очков. За титул с «горожанами» никто не борется, преследователи сражаются за места в зоне Лиги чемпионов, но ошарашить «Сити», , все равно хотят.

Я очень хорошо знаю Моуринью. На такие игры он крайне мотивирован, уверен, он не хочет, чтобы «Сити» оформил чемпионство в матче против его команды. Он позаботится о том, чтобы этого не случилось», — цитирует Златана Sky Sports.