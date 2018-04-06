Ещё
Ибрагимович: «Моуринью позаботится, чтобы „Ман Сити“ не стал чемпионом в матче с „МЮ“»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ибрагимович: «Моуринью позаботится, чтобы „Ман Сити“ не стал чемпионом в матче с „МЮ“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, недавно перешедший в «Лос-Анджелес Гэлакси», уверен, что его бывший клуб сделает все возможное, чтобы обыграть «Манчестер Сити» в манкунианском дерби в рамках матча 33-го тура АПЛ. При этом победа «Ман Сити» в матче гарантирует им чемпионский титул за 5 туров до конца чемпионата.
«Думаю, все в «МЮ» в предвкушении. «Красные дьяволы» с нетерпением ждут матча с «Сити», который опережает их в таблице на много очков. За титул с «горожанами» никто не борется, преследователи сражаются за места в зоне Лиги чемпионов, но ошарашить «Сити», , все равно хотят.
Я очень хорошо знаю Моуринью. На такие игры он крайне мотивирован, уверен, он не хочет, чтобы «Сити» оформил чемпионство в матче против его команды. Он позаботится о том, чтобы этого не случилось», — цитирует Златана Sky Sports.
SPORT24.ru: последние новости
Матч Россия - Турция могут перенести со стадиона «Динамо» на арену ЦСКА Григоренко о 3-м матче серии со СКА: «Были отрезки, когда мы показывали, как можем играть» Пикущак: «Мусаев никого удивлять не собирается. Это хороший и перспективный тренер»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»3
Ягудин с женой попали в больницу17
Нападение на автобус с Нурмагомедовым попало на видео1
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение