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Алексей Петров: Мурашки по коже были в конце, когда болельщики встречали команду
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Алексей Петров: Мурашки по коже были в конце, когда болельщики встречали команду 

Советский спорт 1 час назад
— По серии ничего говорить не будут. Успешный сезон для нашей команды, для наших молодых игроков, для всего Челябинска. Всем большое спасибо. Мурашки по коже были в конце матча, когда болельщики встречали команду, — отметил Петров.
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