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Впервые в истории ВХЛ в финале сыграют две команды из Санкт-Петербурга
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Впервые в истории ВХЛ в финале сыграют две команды из Санкт-Петербурга 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Определились все участники финала плей-офф чемпионата ВХЛ.
Питерское «Динамо» в полуфинальной серии уверенно разобралось с курганским «Зауралье» — 4-0. Вторая команда из Санкт-Петербурга «СКА-Нева» провела на один матч больше, выиграв серию у «Нефтяника» из Альметьевска со счётом 4-1. Таким образом, впервые в истории Высшей хоккейной лиги в финале сыграют две команды, представляющие Санкт-Петербург.
В связи с отсутствием необходимости в проведении шестых и седьмых матчей в сериях 1/2 финала, даты проведения серии матчей финала будут определены позднее.
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