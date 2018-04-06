Тренер «Спартака» Каррера: нас не устроит второе место по окончании сезона

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о задачах команды на концовку сезона в чемпионате России. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы участвуем в гонке и хотим выиграть чемпионат и Кубок России. Я по-прежнему верю в наш успех, несмотря на то что «Локомотив» опережает нас на два очка и имеет игру в запасе. Меня не устраивает второе место.

С октября мы не пропускаем больше двух мячей за матч, это очень важно и показывает, что команда нашла баланс. Хотя, к сожалению, мы по-прежнему совершаем ошибки, которые не дают мне покоя", — цитирует Карреру ITASportPress.

Он отметил, что команда проделала хорошую работу как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы

"Несмотря на то что клуб долгое время не играл в еврокубках. Хотя, конечно, мы могли добиться большего.

Наш лучший матч — победа над «Севильей» со счетом 5:1, худший — разгром от «Ливерпуля», хотя в среду мы все увидели, насколько это сильная команда", — добавил специалист.

"Спартак" после 24-х туров занимает второе место в нынешнем розыгрыше РФПЛ, отставая от «Локомотива», у которого один матч в запасе, на два очка.