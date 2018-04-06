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Массимо Каррера: «Хочу выиграть чемпионат и Кубок России»
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Массимо Каррера: «Хочу выиграть чемпионат и Кубок России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о целях команды на финише сезона и отметил, что второе место в чемпионате России его не устраивает.
— Мы боремся за чемпионство. Хочу выиграть чемпионат и Кубок России, — цитирует Карреру itasportpress.it. — Я верю в это, несмотря на то, что «Локомотив» впереди на два очка, а также имеет игру в запасе. Я не удовлетворен вторым местом, хотя оно и дает право на Лигу чемпионов, а также участием в Кубке России, хотя это тоже важные вехи. В последних шести матчах постараемся набрать максимум очков. И не важно, что «Локомотив» выглядит фаворитом.
С октября мы не пропускаем больше двух голов за матч. Это важный показатель, который свидетельствует о том, что в команде есть баланс в двух фазах при владении мяча и его потери. К сожалению, мы все еще делаем ошибки, что меня очень беспокоит. Мы знаем, что нужно продолжать работать и становится лучше на финише сезона. В Кубке России нужно быть осторожным и нельзя допускать недооценки соперника, потому что в футболе ничего нельзя принимать как должное.
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