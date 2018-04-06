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РФС примет решение по иску Сапеты к ФК «Динамо» 11 апреля
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РФС примет решение по иску Сапеты к ФК «Динамо» 11 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно иска Александра Сапеты к московскому «Динамо» состоится 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в РФС.
"Дата заседания утверждена — оно состоится 11 апреля", — заявили в РФС.
Ранее 28-летний Сапета обратился в палату по разрешению споров в РФС с целью получить денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта с футбольным клубом «Динамо». Соглашение полузащитника с клубом было рассчитано до июня 2019 года, однако руководство «Динамо» инициировало прекращение трудовых отношений с Сапетой в феврале.
Футболист выступал в составе московского клуба с 2011 по 2014 год, а летом 2016 года игрок вернулся в состав бело— голубых, сумев по результатам сезона выиграть с командой первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За все время выступлений в «Динамо» Сапета принял участие в 97 матчах, забив 5 голов. В течение футбольной карьеры игрок также выступал за раменский «Сатурн» и екатеринбургский "Урал", а 22 февраля этого года Сапета перешел в «Ростов», за который уже сыграл в трех матчах. Кроме того, в 2011-12 годах футболист привлекался во вторую сборную России (3 матча, 1 гол).
Сапета является победителем юношеского чемпионата Европы по футболу 2006 года.
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