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РФС рассмотрит иск Сапеты к «Динамо» 11 апреля
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РФС рассмотрит иск Сапеты к «Динамо» 11 апреля 

Советский спорт 1 час назад
Заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно иска Александра Сапеты к московскому «Динамо» состоится 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в РФС.
— Дата заседания утверждена — оно состоится 11 апреля, — сказали в РФС.
Ранее 28-летний Сапета, ныне выступающий за «Ростов», обратился в палату по разрешению споров в РФС с целью получить денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта с ФК «Динамо». Соглашение полузащитника с клубом было рассчитано до июня 2019 года, однако руководство бело-голубых инициировало прекращение трудовых отношений с Сапетой в феврале.
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