РФС рассмотрит иск Сапеты к «Динамо» 11 апреля

— Дата заседания утверждена — оно состоится 11 апреля, — сказали в РФС.

Ранее 28-летний Сапета, ныне выступающий за «Ростов», обратился в палату по разрешению споров в РФС с целью получить денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта с ФК «Динамо». Соглашение полузащитника с клубом было рассчитано до июня 2019 года, однако руководство бело-голубых инициировало прекращение трудовых отношений с Сапетой в феврале.