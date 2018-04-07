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«Тамбов» и «Томь» сыграли вничью в матче 31-го тура ФНЛ
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«Тамбов» и «Томь» сыграли вничью в матче 31-го тура ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Томск
«Тамбов» сыграл вничью с «Томью» в матче 31-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча проходившая в Томске завершилась нулевой ничьей.
"Тамбов" заканчивал матч в меньшинстве после удаления Ильи Гультяева на 53 минуте за вторую желтую карточку.
Гости набрали 51 очко и занимают четвертое место в таблице, дающее право играть в стыковых матчах с командами Премьер-лиги. «Томь» с 31-м баллом занимает 18 место в зоне вылета.
В следующем туре «Тамбов» дома встретится с «Химками», а «Томь» сыграет в гостях со «Спартаком-2».
Ранее лидер таблицы красноярский «Енисей» обыграл владивостокскую «Луч-Энергию» со счетом 1:0.
Чемпионат России. ФНЛ. 31-й тур "Томь" (Томск) — «Тамбов» (Тамбов) — 0:0
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