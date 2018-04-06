Защитник «Спартака» Ещенко выбыл на две недели из-за травмы 

Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации официального сайта команды, у футболиста диагностирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра, который он получил во время четвертьфинального матча "Спартака" с самарскими «Крыльями Советов».
Таким образом, игрок с большой вероятностью пропустит встречи с «Анжи» в 25-м туре российской Премьер-Лиги и с «Уралом» в 26-м туре. Маловероятно участие Ещенко в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно», который состоится 18 апреля.
Ранее тренер «Крыльев Советов» и бывший игрок красно-белых Андрей Тихонов пожелал «Спартаку» победы в Кубке России