Ещё
Казанское «Динамо» вылетело из волейбольной Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россиянам разрешили запрещенные препараты
Россиянам разрешили запрещенные препараты

Казанское «Динамо» вылетело из волейбольной Лиги чемпионов 

Газета.Ru 4 апреля 2018
Женский волейбольный клуб «Динамо» одержал победу над итальянским «Конельяно» со счетом 3-2 в ответном матче «Раунда шести» плей-офф Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча стала Ирина Воронкова, которая записала на свой счет 20 очков.
Первая встреча завершилась поражением казанской команды со счетом 0:3. В ответной игре россиянки должны были победить итальянцев не более чем в четырех партиях.
Таким образом, по сумме двух встреч «Конельяно» вышел в «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Бухаресте 5-6 мая.
На предварительном этапе турнира «Динамо» заняло первое место в группе С.
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд шести». Ответный матч "Динамо" (Казань, Россия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13)
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Спартака" Каррера: нас не устроит второе место по окончании сезона "Локомотив" проиграл "Перудже" в "Раунда шести" волейбольной Лиги чемпионов Источник назвал имена кандидатов на пост гендиректора "Динамо"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение