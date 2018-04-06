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«Депортиво» — «Малага». Прогноз Александра Вишневского
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«Депортиво» — «Малага». Прогноз Александра Вишневского 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура испанской примеры «Депортиво» — «Малага». Он полагает, что команды обменяются голами.
Вот игра, которую все так ждали! Очная игра двух худших команд чемпионата. «Депортиво» и «Малага» занимают две последние строчки турнирной таблицы. «Депор» не одержали ни одной победы за последние 15 туров. «Малага» лишь в прошлом туре прервала 14-матчевую безвыигрышную серию, неожиданно обыграв «Вильярреал» 1:0. Однако «анчоусы» по-прежнему очень далеки — в 11 очках — от спасительного 17-го места.
В общем, оба клуба настолько плохи, что в следующем сезоне им не избежать новых встреч в рамках Сегунды. А пока они, хоть уже и обречены, но еще поборются. «Депортиво» в первый и последних раз при Зеедорфе играет дома против соперника, который находится еще ниже в турнирной таблице. Для суринамского тактика это хороший шанс попытаться одержать хоть одну победу за чемпионат. «Малага» же должна быть взбудоражены долгожданной победой в прошлом туре и может поверить в свои силы.
Мне кажется, игра будет открытой, терять соперникам тут совершенно нечего. Ведущие форварды обеих команд в строю, их оборона слаба, ставлю на «обе забьют»!
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