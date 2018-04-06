Микаэль Брага: Обгонять Францию в таблице коэффициентов не так уж и важно

Итальянский журналист Микаэль Брага после матча ¼ финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА (4:1) оценил выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

«На выезде против лондонского «Арсенала» никто не ожидал от армейцев победы, — приводит «Евро-Футбол.ру» слова Браги. — Мы знаем, что у этой команды слабый состав и возрастная оборона, но Гончаренко до сих пор выжимает из возможностей ЦСКА самое лучшее. Он очень умен и как тренер, и как человек.

В целом текущий сезон на еврокубковой арене выдался для российских клубов удачным, хоть и могли лучше выступить «Краснодар», «Зенит» «Спартак» . Не было сказки «Ростова», как в прошлом году, но российские команды стабилизировали свои результаты в еврокубках.

Хорошо, что Россия обошла в таблице коэффициентов Португалию — теперь страна получила третью путевку в Лигу чемпионов. А сместить Францию с пятого места не так уж и важно, потому что это не даст дополнительного места в Лиге чемпионов или Лиге Европы».

Напомним, для России нынешний еврокубковый сезон стал лучшим в истории по коэффициенту (набранные очки, поделенные на количество команд).

В следующем сезоне Россия сможет заявить шесть клубов в еврокубках (три — в Лиге чемпионов и три — в Лиге Европы).