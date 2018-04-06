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Казанский «Зенит» вновь победил «Кузбасс» и вышел в финал мужской Суперлиги
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Казанский «Зенит» вновь победил «Кузбасс» и вышел в финал мужской Суперлиги 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке в пяти сетах проиграл казанскому «Зениту» во втором матче полуфинала плей-офф российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15). Подопечные Владимира Алекно выиграли серию 2-0 и вышли в финал.
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15). Счёт в серии: 0-2.
В финале казанский «Зенит» сыграет либо с одноклубниками из Санкт-Петербурга, либо с московским «Динамо».
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