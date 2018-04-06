Казанский «Зенит» вновь победил «Кузбасс» и вышел в финал мужской Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке в пяти сетах проиграл казанскому «Зениту» во втором матче полуфинала плей-офф российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15). Подопечные Владимира Алекно выиграли серию 2-0 и вышли в финал.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15). Счёт в серии: 0-2.

В финале казанский «Зенит» сыграет либо с одноклубниками из Санкт-Петербурга, либо с московским «Динамо».