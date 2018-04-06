Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Кузбасс» и вышли в финал плей-офф ЧР

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . Волейболисты казанского "Зенита" нанесли гостевое поражение кемеровскому «Кузбассу» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в финал.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Кемерове, завершилась победой гостей со счетом 3-2 (21:25, 25:18, 23:25, 25:22, 15:10).

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу «Зенита», действующего чемпиона страны.

В финале казанская команда сыграет с победителем противостояния между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».