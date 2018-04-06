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«Зенит» обыграл «Кузбасс» и вышел в финал плей-офф
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«Зенит» обыграл «Кузбасс» и вышел в финал плей-офф 

Советский спорт 1 час назад
«Зенит» стал первым финалистом плей-офф мужской суперлиги.
Во втором матче полуфинальной серии с «Кузбассом» восьмикратные чемпионы России одержали победу в пяти сетах и завершили серию со счетом 2-0.
Напомним, первый матч в Казани завершился победой хозяев в трех сетах (25:16, 25:20, 25:12).
В другом полуфинале встречаются московское «Динамо» и питерский «Зенит». В первом матче в Москве гости были сильнее в пяти сетах.
Суперлига
Мужчины
Плей-офф  ½ финала
2-й матч
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 2-3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15)
Счет в серии: 0-2.
«Зенит» побеждал в чемпионате России в четырех предыдущих сезонах.
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