«Зенит» обыграл «Кузбасс» и вышел в финал плей-офф

«Зенит» стал первым финалистом плей-офф мужской суперлиги.

Во втором матче полуфинальной серии с «Кузбассом» восьмикратные чемпионы России одержали победу в пяти сетах и завершили серию со счетом 2-0.

Напомним, первый матч в Казани завершился победой хозяев в трех сетах (25:16, 25:20, 25:12).

В другом полуфинале встречаются московское «Динамо» и питерский «Зенит». В первом матче в Москве гости были сильнее в пяти сетах.

Суперлига

Мужчины

Плей-офф ½ финала

2-й матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 2-3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15)

Счет в серии: 0-2.

«Зенит» побеждал в чемпионате России в четырех предыдущих сезонах.