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Казанский и петербургский «Зенит» сыграют в финале чемпионата России по волейболу
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Казанский и петербургский «Зенит» сыграют в финале чемпионата России по волейболу 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Волейболисты санкт-петербургского "Зенита" дома одержали победу над московским «Динамо» со счетом 3-2 во второй встрече полуфинала чемпионата России по волейболу и стали финалистами турнира. Об этом сообщает ТАСС.
Первым финалистом чемпионата России стал казанский «Зенит», который победил в полуфинальной серии кемеровский «Кузбасс» со счетом 2-0.
Финальная серия чемпионата России по волейболу пройдет до трех побед. Матчи состоятся 21, 22 и 27 апреля, если потребуется, 28 апреля и 5 мая.
На данный момент чемпионом России является казанский «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Финал четырех» Лиги чемпионов 2018 года по волейболу пройдет в Казани.
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