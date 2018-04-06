Казанский и петербургский «Зенит» сыграют в финале чемпионата России по волейболу

Волейболисты санкт-петербургского "Зенита" дома одержали победу над московским «Динамо» со счетом 3-2 во второй встрече полуфинала чемпионата России по волейболу и стали финалистами турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Первым финалистом чемпионата России стал казанский «Зенит», который победил в полуфинальной серии кемеровский «Кузбасс» со счетом 2-0.

Финальная серия чемпионата России по волейболу пройдет до трех побед. Матчи состоятся 21, 22 и 27 апреля, если потребуется, 28 апреля и 5 мая.

На данный момент чемпионом России является казанский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Финал четырех» Лиги чемпионов 2018 года по волейболу пройдет в Казани.