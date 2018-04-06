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Волейболисты казанского «Зенита» стали первыми финалистами чемпионата России
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Волейболисты казанского «Зенита» стали первыми финалистами чемпионата России 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 6 апреля. Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским «Кузбассом» со счетом 3-2 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.
Первая встреча также закончилась победой «Зенита» со счетом 3-0. Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу команды из Казани. Таким образом, «Зенит» стал первым финалистом чемпионата России.
"Зенит" вышел в финал соревнований пятый раз подряд.
В финале казанцы сыграют с победителем противостояния между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
ТАСС: последние новости
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