Волейболисты казанского «Зенита» стали первыми финалистами чемпионата России 

ТАСС, 6 апреля. Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским «Кузбассом» со счетом 3-2 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.
Первая встреча также закончилась победой «Зенита» со счетом 3-0. Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу команды из Казани. Таким образом, «Зенит» стал первым финалистом чемпионата России.
"Зенит" вышел в финал соревнований пятый раз подряд.
В финале казанцы сыграют с победителем противостояния между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».