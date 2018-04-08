Главный тренер ФК «Ахмат» ушел в отставку

Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Михаил Галактионов ушел в отставку, сообщается на официальном сайте команды.

Известие об уходе Галактионова с поста появилось после того, как «Ахмат» в гостевом матче 25-тура чемпионата России проиграл казанскому «Рубину» со счетом 2:3. Для клуба это пятое поражение подряд в футбольном первенстве страны.

«На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», — прокомментировал свою отставку Галактионов.

Он также отметил, что это было взвешенное решение и что команде нужна психологическая встряска.

В турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги «Ахмат» сейчас находится на 11-м месте с 27 очками. Кто займет пост главного тренера команды, пока неизвестно.