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Главный тренер ФК «Ахмат» ушел в отставку
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Главный тренер ФК «Ахмат» ушел в отставку 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Михаил Галактионов ушел в отставку, сообщается на официальном сайте команды.
Известие об уходе Галактионова с поста появилось после того, как «Ахмат» в гостевом матче 25-тура чемпионата России проиграл казанскому «Рубину» со счетом 2:3. Для клуба это пятое поражение подряд в футбольном первенстве страны.
«На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», — прокомментировал свою отставку Галактионов.
Он также отметил, что это было взвешенное решение и что команде нужна психологическая встряска.
В турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги «Ахмат» сейчас находится на 11-м месте с 27 очками. Кто займет пост главного тренера команды, пока неизвестно.
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