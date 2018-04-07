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Футболисты «Краснодара» обыграли «Зенит» в 25-м туре чемпионата России
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Футболисты «Краснодара» обыграли «Зенит» в 25-м туре чемпионата России 

Говорит Москва 56 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Для «Краснодара» этот матч стал первым под руководством Мурада Мусаева, который возглавил клуб в понедельник, сменив в должности Игоря Шалимова.
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