«Зенит-Казань» вышел в финал чемпионата России

Второй поединок полуфинальной серии чемпионата России для казанского «Зенита» выдался тяжелым.

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» изо всех сил пытались продлить противостояние с лучшей командой мира.

В дебюте первого сета предпочтительнее выглядели гости — в основном, за счет подач Артема Вольвича . Но после технической паузы сибиряки взяли игру под свой контроль. Особенно кемеровчанам удавались атаки первым темпом, что помогло завершить партию в свою пользу. Итог — 25:21.

Как и в предыдущем отрезке, казанцы повели в счете, но после технической перерыва «Кузбасс» вновь перехватил инициативу и оторвался на два очка. Однако в концовке свое высочайшее мастерство продемонстрировал Вильфред Леон. В его исполнении болельщики увидели и сложнейшие атаки, и подачи навылет. 18:25.

В третьей партии гости, что не характерно для них, допускали слишком много ошибок во всех компонентах игры. Потом «Зенит» смог догнать соперника, сравняв счет на второй сетболе. Но в итоге партия осталась за кемеровчанами — 25:23.

В начале четвертого отрезка «Кузбасс» смог создать задел из 4 очков, но усилиями Леона казанская команда вернулась в игру. Ему на подмогу двумя эйсами пришел Мэттью Андерсон . Хозяева стали допускать брак, чем воспользовались казанцы. 22:25.

В решающей партии «Зенит» уверенно контролировал ход игры и довел матч до победы — 22:25.

Таким образом, «Зенит-Казань», выиграв серию с «Кузбассом» со счетом 2:0, вышел в финал чемпионата России.

Соперник казанского клуба определится в серии «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).