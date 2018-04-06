Божович: «Надеюсь, что матч с „Уфой“ мы выиграем и зацепимся за шестое место»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире клубного канала.

— В матче с «Динамо» было очень тяжелое поле, может быть, это повлияло на состояние игроков, но у любой команды бывают игры, которые получаются не очень удачными. Надеюсь, что ближайший матч мы выиграем и зацепимся за шестое место.

Мы не знаем, как будет играть «Уфа», потому что команда на выезде с «Краснодаром» играла очень открыто, можно сказать. И вообще любая команда играет так, как противник позволяет, но мы играем у себя дома и надеемся, что можем сделать давление такое, что «Уфа» будет играть «вторым номером». Надеюсь, что мы забьем и выиграем, — сказал Божович.

Матч с «Уфой» состоится седьмого апреля, начало игры в 19:00.