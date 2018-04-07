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Миодраг Божович: «Кто победит в матче „Арсенал“ — „Уфа“, тот сможет зацепиться за что-то большее в чемпионате»
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Миодраг Божович: «Кто победит в матче „Арсенал“ — „Уфа“, тот сможет зацепиться за что-то большее в чемпионате» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Уфы» отметил, что эта игра очень важна для обеих команд. Специалист также добавил, что победа позволит одному из клубов зацепиться за что-то большее в РФПЛ.
— Лига Европы? Это очень важная игра, как для нас, так и для «Уфы», — сказал в Божович в эфире телеканала «Наш футбол». — Кто выиграет этот матч, тот сможет зацепиться за что-то большее. Но еще будет пять туров, поэтому все впереди.
Изменения в составе? Чаушич травмирован и он не может принять участие в матче. На его месте будет играть Горбатенко. Также вместо Новосельцева выйдет Хагуш.
Трансляция матча «Арсенал» — «Уфа»
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