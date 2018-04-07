Миодраг Божович: «Кто победит в матче „Арсенал“ — „Уфа“, тот сможет зацепиться за что-то большее в чемпионате»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Уфы» отметил, что эта игра очень важна для обеих команд. Специалист также добавил, что победа позволит одному из клубов зацепиться за что-то большее в РФПЛ.

— Лига Европы? Это очень важная игра, как для нас, так и для «Уфы», — сказал в Божович в эфире телеканала «Наш футбол». — Кто выиграет этот матч, тот сможет зацепиться за что-то большее. Но еще будет пять туров, поэтому все впереди.

Изменения в составе? Чаушич травмирован и он не может принять участие в матче. На его месте будет играть Горбатенко. Также вместо Новосельцева выйдет Хагуш.

Трансляция матча «Арсенал» — «Уфа»