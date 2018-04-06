«Арсенал» — «Уфа»: битва за еврокубки

По итогам чемпионата России-2017/18 первая тройка команд отправляется в Лигу чемпионов, а команды, занявшие четвертое и пятое места, — в Лигу Европы. Еще одно место во втором по значимости еврокубке получит обладатель Кубка России. В случае если кто-то из команд первой пятерки побеждает в Кубке, то место в Лиге Европы переходит к шестой команде.

Напомним, что один из полуфиналистов Кубка России — московский "Спартак" , который сейчас занимает второе место в чемпионате с 47 очками. Если красно-белые победят в Кубке и сохранят за собой место в первой пятерке (отрыв от шестого места составляет 13 очков), то шестая строчка чемпионата России становится еврокубковой.

Сейчас ее занимает «Уфа». Седьмой «Арсенал» отстает на два очка. Таким образом, матч «Арсенал» — «Уфа» в рамках 25-го тура чемпионата России становится важнейшим в борьбе за место в Лиге Европы. Естественно, при условии победы «Спартака» в Кубке России. (Алексей МОРОЗ)

Матч «Арсенал» — Уфа" состоится завтра, 7 апреля. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.