Команда «Металлист-Д» сыграет в 28 туре первенства Третьего дивизиона-В

Спортсмены районной команды сыграют против игроков «Спарты — 2015-Д» 7 апреля. Начало матча запланировано на 17:20.

Субботний матч первенства Третьего дивизиона-В Юго-Восточной футбольной лиги состоится на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» района Капотня. На грядущей игре выступит основной состав команды «Металлист-Д».

В прошедшие выходные игроки «Металлиста-Д» сразились с командой «Союз-Успех». В период с января по март спортсмены команды из Братеева провели ряд успешных матчей против «Белого Слона», «МСК-Д», «Космоса», «Команды А», «Проводника» и «Дизеля». Об итогах игр можно прочитать в материалах нашей газеты.