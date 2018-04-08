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«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
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«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу 

76.ru 24 минуты назад
Фото: 76.ru
Ярославский «Шинник» в 31-м туре первенства Футбольной национальной лиги сразился дома на Малой арене с футбольным клубом «Тюмень».
— «Тюмень» в предыдущем туре сумела наконец-то прервать безвыигрышную серию из шести туров, одержав дома волевую победу над «Волгарем», — уточнили в ФНЛ.
Но в этом мачте ярославцы оказались сильнее. Футболисты «Шинника» одержали победу со счетом 2:0. Отличились Никита Дроздов и Дмитрий Самойлов.
После этой победы «Шинник» набрал 47 очков и встал на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 31 баллом занимает 17-е место.
Следующий матч подопечные Александра Побегалова сыграют 11 апреля в Новосибирске с местной «Сибирью».
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