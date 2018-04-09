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Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 9 и 12 апреля из-за матча на стадионе «ВЭБ Арена»
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Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 9 и 12 апреля из-за матча на стадионе «ВЭБ Арена» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Трассы следования автобусов №175 и 818 изменятся 9 и 12 апреля 2018 г. из-за проведения матча на стадионе «ВЭБ Арена», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» только 9 апреля с 17:00 и 12 апреля 2018 г. с 19:30 до окончания мероприятий автобусы №175 будут курсировать от метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине автобусы №818 будут курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой), а также от Силикатного завода до Песчаной площади.
Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщали, что перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» будут действовать на проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке ул. 3-я Песчаная от ул. Куусинена до ул. 1-я Песчаная. Полное перекрытие будет действовать 9 апреля с 17:30 до 22:30 и с 20:00 12 апреля до 1:00 13 апреля.
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