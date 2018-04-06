Матч между сборными России и Турции перенесён со стадиона «Динамо» 

Андрей Перегудов, старший вице-президент Банка ВТБ и руководитель проекта «ВТБ Арена парк», сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Турции пройдёт не на реконструированном стадионе «Динамо», как планировалось прежде.
«Сегодня совместно с руководством РФС мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией.
На встрече с коллегами из РФС мы подтвердили готовность принять одну из следующих игр национальной сборной на нашем легендарном стадионе и, таким образом, достойно отметить его возвращение в строй после серьёзной реконструкции», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.