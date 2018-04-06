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Тарас Степаненко: «Шахтер» сильнее «Динамо» в плане менеджмента
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Тарас Степаненко: «Шахтер» сильнее «Динамо» в плане менеджмента 

Советский спорт 40 минут назад
«Возможно, у „Динамо“ сейчас не лучшее время. С чем это связано, они должны разбираться внутри своего клуба и коллектива. Но сейчас я считаю, что „Шахтер“ в плане менеджмента, организации, структуры клуба, команды посильнее. Это многие отмечают.
Но когда две команды выходят на поле, это все выходит на второй план, и главное, что встречаются два классных коллектива, с хорошими футболистами, которые хотят добиваться результата.
На футбольном поле не всегда бывает так, что команда, которая сильнее на бумаге, сильнее на поле. Есть очень много факторов, влияющих на игру. Потому что неправильно говорить, что мы обыгрываем „Динамо“, потому что „Шахтер“ просто в лучшей форме», — приводит слова Степаненко "Комсомольской правде в Украине".
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