Тарас Степаненко: «Шахтер» сильнее «Динамо» в плане менеджмента

«Возможно, у „Динамо“ сейчас не лучшее время. С чем это связано, они должны разбираться внутри своего клуба и коллектива. Но сейчас я считаю, что „Шахтер“ в плане менеджмента, организации, структуры клуба, команды посильнее. Это многие отмечают.

Но когда две команды выходят на поле, это все выходит на второй план, и главное, что встречаются два классных коллектива, с хорошими футболистами, которые хотят добиваться результата.