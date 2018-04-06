Ещё
«Белогорье» сравняло счёт в серии за 5-8-е места в ЧР по волейболу с «Новой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Белогорье» сравняло счёт в серии за 5-8-е места в ЧР по волейболу с «Новой» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Волейболисты «Белогорья» сравняли счёт в серии за 5-8-е места в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче серии до двух побед белгородцы в четырёх партиях обыграли «Нову» со счётом 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:23).
Решающий матч в серии по регламенту должен пройти в Белгороде 14 апреля.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Серия за 5-8-е места. Второй матч
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (28:26, 23:25, 19:25, 23:25).
Счёт в серии — 1-1.
Чемпионат.com: последние новости
«Галатасарай» стал последним участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов «Протон» одержал победу над «Сахалином» в турнире за 5-8-е места в ЧР Волейбол. Казанский «Зенит» снова обыграл «Кузбасс» и вышел в финал Суперли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг24
Легков объявил о завершении карьеры2
Ягудин с женой попали в больницу24
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение