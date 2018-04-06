«Белогорье» сравняло счёт в серии за 5-8-е места в ЧР по волейболу с «Новой»

Волейболисты «Белогорья» сравняли счёт в серии за 5-8-е места в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче серии до двух побед белгородцы в четырёх партиях обыграли «Нову» со счётом 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:23).

Решающий матч в серии по регламенту должен пройти в Белгороде 14 апреля.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Серия за 5-8-е места. Второй матч

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (28:26, 23:25, 19:25, 23:25).

Счёт в серии — 1-1.