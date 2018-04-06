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Питерский «Зенит» вышел в финал ЧР по волейболу, обыграв «Динамо»
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Питерский «Зенит» вышел в финал ЧР по волейболу, обыграв «Динамо» 

Чемпионат.com 1 час назад
Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли в финал чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Во втором финальном матче против московского «Динамо» после двух партий «Зенит» уступал со счётом 0:2 и по ходу третьего сета был близок к поражению. Но в концовке третьей партии хозяева сумели переломить ход встречи, довели дело до тай-брейка и выиграли его — 3:2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13).
За титул «Зенит» сыграет с одноклубниками из Казани. Бронзу оспорят «Динамо» и «Кузбасс».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Полуфинал. Второй матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13).
Счёт в серии — 2-0.
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