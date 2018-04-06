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Дмитрий Хохлов в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
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Дмитрий Хохлов в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции 

Чемпионат.com 29 минут назад
6 апреля в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.
Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
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