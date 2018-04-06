Вандерсон: «Не удивлен тем, что „Зенит“ не лидирует в РФПЛ»

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон в преддверии гостевого матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом» признался, что не удивлен тем, что петербургский клуб не лидирует в чемпионате России.

«Для вас удивительно, что «Зенит» с его возможностями не лидирует в РФПЛ?» — спросили у Вандерсона в интервью.

«Не вижу, чему удивляться. Скажу так: первые 3-4 команды в России обладают примерно схожими ресурсами и составами. Каждая из них способна выиграть чемпионат», — ответил полузащитник.

«Как надо сыграть, чтобы выиграть в Питере? Мы должны быть эффективными. Сражаться все 90 минут, находить свои моменты и реализовывать их», — заключил Вандерсон, сообщает.

«Зенит» занимает в чемпионате России четвертое место, опережая «Краснодар» на одно очко и имея игру в запасе.