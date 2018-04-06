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Вандерсон: «Не удивлен тем, что „Зенит“ не лидирует в РФПЛ»
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Вандерсон: «Не удивлен тем, что „Зенит“ не лидирует в РФПЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон в преддверии гостевого матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом» признался, что не удивлен тем, что петербургский клуб не лидирует в чемпионате России.
«Для вас удивительно, что «Зенит» с его возможностями не лидирует в РФПЛ?» — спросили у Вандерсона в интервью.
«Не вижу, чему удивляться. Скажу так: первые 3-4 команды в России обладают примерно схожими ресурсами и составами. Каждая из них способна выиграть чемпионат», — ответил полузащитник.
«Как надо сыграть, чтобы выиграть в Питере? Мы должны быть эффективными. Сражаться все 90 минут, находить свои моменты и реализовывать их», — заключил Вандерсон, сообщает.
«Зенит» занимает в чемпионате России четвертое место, опережая «Краснодар» на одно очко и имея игру в запасе.
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