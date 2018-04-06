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Гвардиола: Жезус — отличный игрок, мы очень ценим его
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Гвардиола: Жезус — отличный игрок, мы очень ценим его 

Чемпионат.com 47 минут назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о выступлении нападающего Габриэла Жезуса в Лиге чемпионов.
«Жезус — отличный игрок, и мы очень его ценим. Он ещё молод. Габриэл играл в Лиге чемпионов в первый раз. Должно пройти время, прежде чем он привыкнет к таким матчам», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Жезус принял участие в 8 матчах, забив 3 гола.
Напомним, 10 апреля «Манчестер Сити» на своём поле проведёт ответный матч с «Ливерпулем». Первая встреча завершилась поражением «горожан» со счётом 0:3.
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