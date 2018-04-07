Вальверде, говоря о матче с «Ромой», вспомнил игру «волков» против «Челси»

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Напомним, первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошла на «Камп Ноу» и завершилась победой каталонского клуба со счетом 4:1.

"Мы должны принять во внимание тот факт, что «Роме» удалось забить «Челси» три мяча в играх. Я доволен игрой против итальянцев, потому что это было сложно. Мы в 1/4 финала Лиги чемпионов. Разумеется, наши соперники играют на высоком уровне", — цитирует Вальверде Football Italia.

Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.