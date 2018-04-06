Ещё
Определились все полуфиналисты российской женской баскетбольной Премьер-лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Определились все полуфиналисты российской женской баскетбольной Премьер-лиги 

Курские известия 23 минуты назад
Фото: Курские известия
В четверг стал известен последний участник полуфинала чемпионата России в женской баскетбольной Премьер-лиге
Им стал красноярский «Енисей», победивший у себя дома в третьем матче в упорнейшей борьбе подмосковную " Спарту энд К" из Видного — 73:68 и выигравший четвертьфинальную серию — 2:1.
Таким образом, в полуфинале за 1-4-е места встречаются "УГМК" (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярский край) и «Динамо» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область). Первые и, если потребуется, третьи матчи пройдут 10 и 16 апреля в Екатеринбурге и Курске, вторые — 13 апреля в Красноярске и Оренбурге. В эти дни пройдут и полуфинальные серии за 5-8-е места, в которых сойдутся «Спарта энд К» (Видное) — «Инвента» (Курск) и «Казаночка» (Казань) — «МБА» (Москва). Первые и (в случае необходимости) третьи матчи примут Видное и Казань, вторые — Курск и Москва.
Олег Столбецов
Курские известия: последние новости
Курская «Инвента» в Оренбурге дала бой «Надежде», но всё же проиграла Курский «Авангард» разгромил в Воронеже местный «Факел» Курский «ЮЗГУ-Атом» дважды обыграл дома ВК «Воронеж»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу25
Скончался Александр Курлович3
Легков объявил о завершении карьеры6
Россиянам разрешили принимать допинг28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение