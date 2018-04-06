Определились все полуфиналисты российской женской баскетбольной Премьер-лиги

В четверг стал известен последний участник полуфинала чемпионата России в женской баскетбольной Премьер-лиге

Им стал красноярский «Енисей», победивший у себя дома в третьем матче в упорнейшей борьбе подмосковную " Спарту энд К" из Видного — 73:68 и выигравший четвертьфинальную серию — 2:1.

Таким образом, в полуфинале за 1-4-е места встречаются " УГМК " (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярский край) и «Динамо» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область). Первые и, если потребуется, третьи матчи пройдут 10 и 16 апреля в Екатеринбурге и Курске, вторые — 13 апреля в Красноярске и Оренбурге. В эти дни пройдут и полуфинальные серии за 5-8-е места, в которых сойдутся «Спарта энд К» (Видное) — «Инвента» (Курск) и «Казаночка» (Казань) — «МБА» (Москва). Первые и (в случае необходимости) третьи матчи примут Видное и Казань, вторые — Курск и Москва.

Олег Столбецов