Сегодня в 16:30 «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в рамках 25-го тура РФПЛ. Команды являются соседями в турнирном зачете и борются за место в главном еврокубке. «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьего места, обеспечивающего место в квалификации ЛЧ, на два очка. Подопечные Роберто Манчини неудачно начали весеннюю часть сезона РФПЛ нулевая ничья с «Амкаром» и «Ростовом». Тем не менее, в последнем поединке Премьер-лиги питерский клуб одолел «Уфу» со счетом 2:1. «Краснодар», в свою очередь, занимает пятое место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги Чемпионов на три очка. Сейчас у краснодарского коллектива сложилась неудачная серия. Команда не может победить на протяжении трех игр кряду в РФПЛ. В связи с этим, после предыдущего тура, где «Краснодар» расписал мировую с «Анжи», Игорь Шалимов был отправлен в отставку с поста наставника клуба. Букмекеры фаворитом матча называют «Зенит», предлагая на их победу коэффициент 1.75. Шансы «Краснодара» на победу оценили коэффициентом 5.0. Котировки на ничейный исход составляют 3.3.