Матч тура в РФПЛ: «Зенит» принимает «Краснодар»

Стадион: «Санкт-Петербург Арена» (Россия)

Центральный поединок 25 тура РФПЛ состоится на стадионе «Санкт-Петербург Арена», где встретятся «Зенит» и «Краснодар». Обе команды еще не потеряли шансы на золотые медали Премьер-Лиги, тем более, лидер чемпионата, в лице «Локомотива», оступился в прошлом туре. Однако у питерцев с краснодарцами также не все так гладко в последнее время, и удачным завершением сезона для них можно будет считать попадание в тройку сильнейших.

"Зенит" в прошлом туре все-таки прервал свою безголевую серию, обыграв на выезде «Уфу» — 1:2. До этого питерцы 270 минут не могли распечатать ворота соперников, завершив матчи против «Терека», «Амкара» и «Ростова» со счетом 0:0. В турнирной таблице чемпионата подопечные Манчини идут на 4-м месте, отставая от "Спартака" с ЦСКА на 2 и 5 очков соответственно. Команда не может рассчитывать на лидера команды — Александра Кокорина , который выбыл до конца сезона. Игра с «Краснодаром» может стать одной из решающих в борьбе за место в Лиге Чемпионов. Обыгрывать прямых конкурентов «Зенит» просто обязан — амбиции и возможности питерского клуба считаются самыми высокими во всей Премьер-Лиге.

Краснодарцы на этой неделе распрощались со своим главным тренером, отправив в отставку Игоря Шалимова . Это решение напрашивалось уже давно, и болельщики «быков» восприняли его довольно положительно. Последней каплей для руководства «южан» стало 1 очко в двух домашних матчах против «Амкара» и «Анжи», отбросившее команду на 5-ю строчку РФПЛ. Исполнять обязанности Шалимова до конца сезона будет его помощник Олег Фоменко . В матчах против «Зенита» «быки» выглядят не лучшим образом, в их активе лишь 2 победы в 10 последних поединках.

Интересные факты противостояния «Зенита» и «Краснодара»:

"Зенит" выиграл 5 из 6 последних домашних матчей против «Краснодара».

"Быки" не могут победить в чемпионате вот уже 3 матча к ряду.

Питерцы добились лишь одной победы в 4 последних поединках РФПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

Зенит: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ерохин, Дриусси, Заболотный.

Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Калинин, Каборе, Мамаев, Шатов, Перейра, Классон, Смолов.

Прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар»:

У обоих соперников сейчас хватает проблем, хотя, стоит заметить, у питерцев их поменьше. Подопечные Манчини постепенно возвращаются на свой уровень, в то время как «Краснодару» еще предстоит встать на победные рельсы. Хозяева считаются фаворитами встречи в Санкт-Петербурге, но недооценивать гостей им точно не стоит — мотивации у «южан» отнюдь не меньше.

На победу «Зенита» букмекеры предлагают коэффициент 1,91, на ничейный результат — 3,62, на викторию «Краснодара» — 4,58.

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