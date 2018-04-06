Волейбол. «Зенит» Санкт-Петербург вышел в финал Суперлиги

«Зенит» снова обыграл «Динамо» на тай-брейке и вышел в финал, но в этот раз сумел спасти почти безнадёжный матч.

Блок приблизил «Динамо» к реваншу

Если выход в финал казанского «Зенита» изначально воспринимался как дело само собой разумеющееся, то во второй паре интрига была живее всех живых. Победа в пяти партиях в Москве конечно делала питерских одноклубников чемпиона фаворитами противостояния, но у «Динамо» были хорошие шансы взять реванш в Питере, благо обе команды в ходе сезона были подвержены сильным перепадам в игре.

Динамовцы вышли вперёд за счёт хитрости, успешно используя удары от блока в аут и ошибку Дражена Лубурича. «Зенит» поначалу действовал в атаке суетливо, но затем пошло дело на лад у первого темпа и игра выровнялась. Ореоль Камехо сначала выбил динамовский приём, а затем сам же успешно завершил атаку. Динамовцы всё же сохранили преимущество за счёт выигранных переходящих мячей — 8:6. Павел Круглов отлично справлялся с завершением атак «Динамо», при этом уверенно играл и высокие мячи. «Зенит» до конца боролся в защите за каждый мяч, но так и не мог приблизиться к сопернику во многом из-за ошибок лучших подающих Павла Панкова , Ореоля Камехо и Евгения Сивожелеза. Ещё пару очков преимущества добыл динамовский блок, однако Александр Климкин не спешил расходовать тайм-ауты и взял первый из них только когда отрыв достиг шести очков. Но поймавших кураж динамовцев было уже не остановить. Щербинин и Круглов дважды подряд зачехлили Камехо. Точку в партии было ставить ещё рано, так как прорезалась подача у Панкова, но Дик Коой своей атакой завершил партию — 25:20.

Круглов был неудержим

Вторая партия началась с полного равенства. Круглов и Панков даже почти одновременно подали в аут. Переломное очко на подаче заработал Алексей Остапенко . Центральный блокирующий подал в аут, но соперник не успел увернуться от мяча, а Круглов обеспечил гостям минимальный перевес перед первым техническим перерывом. Преимущество упрочили Бережко эйсом и Круглов, очередным блоком. Павел зряче действовал и в атаке, раз за разом оставляя не у дел блок «Зенита». Камехо попытался встряхнуть игру хозяев и взять игру на себя, но уткнулся в стену из тройного блока — 16:12. В этой партии Климкин израсходовал запас тайм-аутов, уже не дожидаясь концовки, но наладить игру ему так и не удалось. Камехо откровенно психовал и играл безнадёжные мячи. Спасать ситуацию на замену вышел Андрей Ащев , а Панков, у которого не шли передачи, переместился из связующих в атаку. Круглов и Бережко по-прежнему были неудержимы в атаке и набирали свои очки, доведя дело до уверенной победы и во второй партии.

Чудесное спасение «Зенита»

«Динамо» не отпускало хватки и в начале третьей партии. У «Зенита» в атаке не проходили ни мощные, ни обманные удары, а после долгого розыгрыша Круглов заработал четвёртое очко подряд на старте сета, вынудив Климкина взять паузу. Бережко после этого подал уже не так уверенно, но очередное очко зацепил блок, опередив атаковавшего первым темпом олимпийского чемпиона Александра Волкова . А затем на ровном месте ошибся Камехо — 8:1. В перерыве Борис Колчин выглядел, как полководец, контролирующий всё поле боя. Он попросил своих подопечных внимательнее следить за Сивожелезом, который долгое время находился в тени. Однако у «Зенита» игру на себя начал брать Лубурич и сумел сократить разрыв в счёте. Круглов и Бережко подустали и начали ошибаться, подарив надежду «Зениту». Проваливший игру Камехо отправился на скамейку, а его партнёры до последнего отчаянно пытались спасти матч. Ошибки Круглова и Щербинина позволили «Зениту» спасти концовку в почти безнадёжной ситуации. Круглов тут же исправился и заработал два матч-бола, но серия ошибок динамовцев в атаке позволила «Зениту» спасти безнадёжную партию — 28:26.

Камехо проснулся, а Круглов устал

Динамовцы быстро восстановились от шока в конце третьей партии и повели в начале следующего сета. Но у «Зенита» наконец поймал игру Камехо, сначала поставивший отличный блок, а затем сравнявший счёт ударом под заднюю линию. Под стать ему действовал и другой легионер Лубурич, выведший «Зенит» в лидеры к первому техническому перерыву впервые в этом матче. Динамовцы отыгрались за счёт блока, но в дуэли блокирующих удачно вошедший в игру Ащев не собирался уступать. Волков подал первые два эйса в матче и закрепил преимущество «Зенита» — 16:11.

У динамовцев окончательно рассыпалась подача и ушла уверенность в своих силах. Даже Круглову не всегда удавалось успешно завершать атаки. Зенитовцы тащили в защите почти каждый мяч, но им улыбалась и удача. У Панкова прошёл сумасшедший обманный удар у сетки. Колчин выпустил на подачу свежего Александра Маркина , но не получилось и у него, а Бережко оказался зачехлён Лубуричем. После этого «Зенит» спокойно довёл дело до победы в партии.

Тай-брейк снова остался за Питером

Динамовцы собрались на решающую партию и заработали брейковое очко на подаче Бережко. «Зениту» долгое время было нечем ответить, потому как не шла подача, но на помощь пришли сами динамовцы. Бережко в атаке сначала угодил в антенну, а затем оказался заблокирован Панковым. Перед перерывом своим блоком ответил Щербинин, чьей жертвой в очередной раз стал Камехо. Круглов поймал второе дыхание и снова стал обыгрывать блок хозяев. Зенитовцы старались рисковать на подаче, но своими ошибками только подпускали соперника ближе к победе. Роковой для «Динамо» едва не стали редкие две подряд ошибки Круглова, позволившие хозяевам заработать первый матч-бол, который эйсом выиграл Панков. «Зенит» второй матч подряд выиграл на тай-брейке, но в этот раз им пришлось выдержать мощный стартовый натиск «Динамо», переждать их кураж и переломить ход борьбы в третьей партии. Полуфиналы закончились после двух игр, но кто скажет, что в них не было интриги и упорной борьбы. Теперь в финале в серии до пяти побед встретятся два «Зенита», действующий чемпион из Казани и новичок из Питера, который уже после первого сезона пробился в Лигу чемпионов.