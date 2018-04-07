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Эмери прокомментировал ничью с «Сент-Этьеном»
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Эмери прокомментировал ничью с «Сент-Этьеном» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги матча с «Сент-Этьеном», который прошел вчера в рамках 32-го тура чемпионата Франции (1:1).
По словам специалиста, его команда очень плохо сыграла в первом тайме.
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