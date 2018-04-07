Эмери прокомментировал ничью с «Сент-Этьеном»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги матча с «Сент-Этьеном», который прошел вчера в рамках 32-го тура чемпионата Франции (1:1).

По словам специалиста, его команда очень плохо сыграла в первом тайме.