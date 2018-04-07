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Зеедорф одержал первую победу в качестве главного тренера «Депортиво»
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Зеедорф одержал первую победу в качестве главного тренера «Депортиво» 

Чемпионат.com 33 минуты назад
«Депортиво» одержал победу над «Малагой» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Это первая победа «Депортиво» под руководством голландского тренера Кларенса Зеедорфа.
Бывший игрок и наставник «Милана» занимает должность главного тренера «Депортиво» с февраля нынешнего года. Под его руководством команда провела 9 матчей (3 ничьи и 5 поражений).
«Депортиво» набрал 23 очка и поднялся с предпоследнего на 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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