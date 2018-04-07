Луч-Энергия — Енисей: прогноз на встречу лидера ФНЛ

«Енисей» два тура подряд не может забить и набрать хотя бы одно очко. Подобные неудачи не прощаются ближайшими преследователями, которые уже дышат в спину красноярцам.

Луч-Энергия

"Луч-Энергия" в конце марта решил примириться со своими соперниками. После ничейного результата со «Спартаком-2», владивостокский коллектив поделил очки с калининградской «Балтикой». Если последняя ничья была спасением для команды Александра Григоряна , то потеря двух очков в поединке против юных «красно-белых» стоила «Лучу-Энергии» места вне зоны вылета. У дальневосточников непростой график оставшихся матчей. На их пути «Енисей», «Крылья Советов» и возрождённый «Ротор-Волгоград». Поэтому спасение команды полностью в руках Григоряна.

Енисей

"Енисей" начал новый календарный год в ФНЛ с двух крупных побед. Четыре из шести мячей на свой счёт записал новобранец клуба Марко Обрадович , пришедший на смену лучшему голеадору лиги Андрею Козлову . Однако результативность черногорца спала в крайних турах. Красноярцам не удалось забить ни одного мяча в ворота «Ротора-Волгоград» и «Кубани». Домашнее поражение краснодарцам и вовсе выглядело нелогичным. Даже появились слухи о нежелании команды Дмитрия Аленичева выходить в РФПЛ. Надеюсь, что уже в этом матче они будут развеяны.

Где смотреть матч

Игра «Луч-Энергия» — «Енисей» состоится 07.04.2018, в 10:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Луч-Энергия" — «Енисей»: +3=4-7. Разница мячей: 11:16.

В матче первого круга красноярцы одержали убедительную победу (4:0). Через месяц после той встречи «Луч-Энергия» отомстил «Енисею» в кубке России (2:1).

Интересные факты

— «Енисей» не может забить уже два тура подряд и обе эти встречи проиграл.

— В этом сезоне команды дважды играли между собой (чемпионат ФНЛ и кубок России), поочередно побеждая.

— «Луч-Энергия» не знает побед три тура к ряду.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

После двух подряд поражений «Енисей» сложно считать фаворитом встречи. Тем более, «Луч-Энергия» остро нуждается в очках. Лишь находясь внутри команды можно сделать вывод о её психологическом состоянии, поэтому не будем рисковать ставить на Красноярск.

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