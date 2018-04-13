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Быков: во время финала Еврокубка буду нейтральным болельщиком
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Быков: во время финала Еврокубка буду нейтральным болельщиком 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Тренер сборной России по баскетболу Сергей Быков рассказал о том, кого будет поддерживать на предстоящем финальном матче Еврокубка между «Локомотивом-Кубанью» и турецким «Дарушшафакой». Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Локомотив" для меня родная команда, здесь я провел отличный отрезок карьеры, помог клубу выиграть Еврокубок, да и отношение ко мне в Краснодаре всегда было хорошим.
Но с другой стороны, команду соперника тренирует Дэвид Блатт, с которым мы долго работали в сборной, и от этих лет остались самые приятные воспоминания. Очень уважаю Дэвида, поэтому абстрагируюсь и буду смотреть за этим матчем как нейтральный болельщик", — заявил тренер.
Ранее главный тренер турецкого клуба «Дарушшафака» Дэвид Блатт оценил организацию первого матча финальной серии баскетбольного Еврокубка против «Локомотив-Кубани».
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