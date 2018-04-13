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Тренер сборной России по баскетболу рассказал о финальном матче Еврокубка
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Тренер сборной России по баскетболу рассказал о финальном матче Еврокубка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-капитан "Локомотива", чемпион Европы, а ныне тренер сборной России по баскетболу Сергей Быков поделился мнением о предстоящем ответном матче Еврокубка между краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и турецкой «Дарушшафакой». Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Это настоящий финал, соперники достойны друг друга. Первая игра была очень равной, но за счет сумасшедшей поддержки зала «Локо» выглядел агрессивнее и был ближе к победе. Но Блатт, как это часто бывает, сумел «затащить» игру в концовку и выиграть ее. Я и раньше поражался этой способности Дэвида, но когда стал тренером, для меня этот феномен стал еще большей загадкой", — заявил тренер.
Быков также отметил, что краснодарский клуб должен взять реванш в ответном матче.
"В удачу на таком уровне я не верю: однозначно у него есть какой-то секрет. Что касается второй игры, мне кажется, «Локо» должен взять реванш в Стамбуле и вернуть серию в Краснодар. По подбору исполнителей российский клуб превосходит турков", — добавил он.
Ранее «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Дарушшафаке» в первом финальном матче баскетбольного Еврокубка.
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