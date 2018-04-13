Тренер сборной России по баскетболу рассказал о финальном матче Еврокубка

"Это настоящий финал, соперники достойны друг друга. Первая игра была очень равной, но за счет сумасшедшей поддержки зала «Локо» выглядел агрессивнее и был ближе к победе. Но Блатт, как это часто бывает, сумел «затащить» игру в концовку и выиграть ее. Я и раньше поражался этой способности Дэвида, но когда стал тренером, для меня этот феномен стал еще большей загадкой", — заявил тренер.

Быков также отметил, что краснодарский клуб должен взять реванш в ответном матче.

"В удачу на таком уровне я не верю: однозначно у него есть какой-то секрет. Что касается второй игры, мне кажется, «Локо» должен взять реванш в Стамбуле и вернуть серию в Краснодар. По подбору исполнителей российский клуб превосходит турков", — добавил он.

Ранее «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Дарушшафаке» в первом финальном матче баскетбольного Еврокубка.