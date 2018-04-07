В субботу четырьмя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России по футболу

Двадцать пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу. Центральными событиями тура станут встреча московского «Локомотива» с «Ростовом», столичное дерби ЦСКА — «Динамо», а также дебют нового тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в игре с петербургским "Зенитом"

"Локомотив" с 49 очками после 23 матчей продолжает лидировать в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На втором и третьем местах расположились московские "Спартак" (47 очков в 24 матчах) и ЦСКА (44 очка в 23 играх).

"Зенит" проэкзаменует Мусаева

Программа тура откроется в субботу четырьмя матчами: «СКА-Хабаровск» примет пермский «Амкар», "Рубин" встретится дома с грозненским «Ахматом», в Туле сойдутся претенденты на Лигу Европы «Арсенал» и «Уфа», а в Санкт-Петербурге померятся силами четвертая и пятая команды чемпионата — «Зенит» и «Краснодар» соответственно. Битва в городе на Неве обещает быть жаркой. Дополнительную интригу встрече придает тот факт, что перед этим туром у «быков» сменился главный тренер.

Вместо Игоря Шалимова , отправленного в отставку, пришел 34-летний Мурад Мусаев, пока не имеющий опыта работы на высоком уровне. Молодой специалист до конца сезона будет в роли исполняющего обязанности, а номинально главным тренером «Краснодара» будет Олег Фоменко

"Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером «Краснодара». Он 12 лет уже тренирует, из них семь в системе «Краснодара». Мы должны доверять российским тренерам. Я не хочу Томасов Тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята, они здесь выросли. Только на таких ребятах будет строиться этот клуб", — сказал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий

Забуксовавший «Локомотив» против «Ростова» из низов

В воскресенье пройдут еще три матча тура: «Тосно» из Ленинградской области примет екатеринбургский "Урал" , махачкалинский «Анжи» сыграет дома со «Спартаком», а лидер чемпионата «Локомотив» на домашней арене встретится с «Ростовом». Игра в Черкизово примечательна еще и тренерской дуэлью — Юрий Семин против Валерия Карпина

В прошлом туре железнодорожники сенсационно проиграли в родных стенах пермскому «Амкару», а в последних трех матчах РФПЛ набрали четыре очка из девяти возможных. Таким образом, ближайшие преследователи — «Спартак» и ЦСКА — подсократили отставание, и еще одно фиаско будет критично для «Локомотива». «Ростову» в свою очередь пора выбираться из подвала турнирной таблицы. Команда Карпина не выигрывала уже четыре тура подряд и находится в двух очках от зоны стыковых матчей.

"Не так давно у «Ростова» сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли, а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем со сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью", — сказал форвард «Локомотива» Ари перед матчем.

"Он (Карпин) умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг, особенно, если речь идет о матче против топ-клуба! Поэтому в воскресенье будет настоящая битва", — добавил нападающий.

Программа 25-го тура завершится в понедельник матчем ЦСКА — «Динамо». Армейцы в четверг потерпели болезненное поражение от лондонского «Арсенала» (1:4) в четвертьфинале Лиги Европы и наверняка захотят реабилитироваться в предстоящей встрече убедительной игрой и победой. При этом легких очков ожидать им не приходится. «Динамо» в последних пяти матчах чемпионата одержало три победы и дважды сыграло вничью, пропустив при этом лишь два мяча.